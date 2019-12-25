Попова: в воде Черного и Азовского морей отклонений от норм нет

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с загрязнением в Краснодарском крае и Крыме после столкновений танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Никаких отклонений от нормативов в пробах воды акватории Черного и Азовского морей после чрезвычайной ситуации с разливом мазута на участке от Геленджика до Абхазии на текущий период в 2025 году не выявлено. Соответствующее заявление сделала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такой комментарий чиновница из профильного ведомства сделала в общении с журналистами в пресс-центре новостного агентства "ТАСС". Эксперт объявила СМИ о том, что в результате лабораторных исследований был сделан вывод о том, что рисков выноса мазута на местное побережье в других точках, кроме Анапы, нет.

На сегодняшний день в воде Черного моря и Азовского моря, от Геленджика до границы с Абхазией, никаких отклонений от норм нет после разлива мазута. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб в ходе трагедии, остальных удалось эвакуировать. По информации от экстренных служб, российские танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута.

Роспотребнадзор запретил купание на всех 24 пляжах Петербурга.

Фото: Правительство России