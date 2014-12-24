Роспотребнадзор запретил купание на всех 24 пляжах Петербурга

Все из-за загрязнения воды.

Роспотребнадзор опубликовал данные о качестве воды в зонах отдыха на территории двух регионов. С такой информацией поделилась пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 19 августа все 24 пляжа Санкт-Петербурга признаны непригодными для купания. Специалисты отобрали 288 проб воды из 9 акваторий города, ни одна из которых не соответствует санитарным требованиям. В Ленинградской области из 20 проверенных рекреационных зон только три пляжа соответствуют нормативам: озеро Отрадное в поселке Плодовое, озеро Ратное в поселке Кузнечное и озеро Озерко в Лодейном Поле.

Мониторинг качества воды проводится с мая 2025 года. Роспотребнадзор официально не рекомендует купание в акваториях, не соответствующих гигиеническим нормативам. Всего в двух регионах было исследовано 528 проб воды из 44 рекреационных зон.

Ранее сообщалось, что жителям Петербурга придется ехать в Приозерский район ради безопасного пляжа.

Фото: Piter.TV