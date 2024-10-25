Жителям Петербурга придется ехать в Приозерский район ради безопасного пляжа

В Ленобласти найден единственный пляж с чистой водой для купания.

Роспотребнадзор сообщил, что на 12 августа только пляж озера Ратное в Приозерском районе Ленобласти соответствует санитарным нормам, сообщает управление ведомства по Петербургу и области.

Согласно данным Роспотребнадзора, в Санкт-Петербурге нет пляжей, вода на которых соответствовала бы санитарным нормам. Специалисты отобрали 264 пробы с 24 городских пляжей, и все они показали несоответствие требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

В Ленинградской области зафиксирован единственный водоем, безопасный для купания. Им стало озеро Ратное в Приозерском районе. По итогам анализа 220 проб, вода признана соответствующей гигиеническим нормативам. Остальные 19 пляжей региона не прошли проверку. Ведомство напоминает, что мониторинг качества воды проводится регулярно в течение купального сезона, и разрешения на купание выдаются только по результатам лабораторных исследований.

Фото: Piter.TV