Роспотребнадзор Петербурга напомнил о важности питьевого режима в школах

Образовательным учреждениям в обязательном порядке нужно позаботиться об установке доступного для школьников стационарного питьевого фонтанчика, устройства для выдачи воды или упаковки с водой.

Согласно требованиям новых санитарных правил 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", школы должны обеспечивать учеников свободным доступом к питьевой воде в течение всего времени пребывания в образовательной организации. Об этом напомнили представители Управления Роспотребнадзора по Петербургу, информирует spb.aif.ru.

В ведомстве рассказали, что образовательным учреждениям в обязательном порядке нужно позаботиться об установке доступного для школьников стационарного питьевого фонтанчика, устройства для выдачи воды или упаковки с водой.

При этом, если выбор администрации пал на фонтанчик, его чаша должна ежедневно обрабатываться дезинфицирующими средствами. В случае с бутилированной водой необходимо обеспечить детей пластиковыми стаканчиками, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее мы сообщили о том, что Генпрокуратуру просят провести проверку производителей готовой еды после массового отравления в Петербурге.

Фото: Pxhere