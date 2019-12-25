Генпрокуратуру просят провести проверку производителей готовой еды после массового отравления в Петербурге

Аналогичную просьбу направили представителям Роспотребнадзора. Предпринимателей предложили проверить на соблюдение требований СанПин.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратилась к Генпрокуратуре и Роспотребнадзору с просьбой проверить все российские компании, которые осуществляют производство и доставку готовой еды, после массового отравления продукцией АО "Грин Бокс", заказанной через сервис доставки "Самокат" в Северной столице. Об этом сообщила газета "Известия".

Аналитики подчеркнули, что бизнесмены начали пользоваться мораторием на внеплановые проверки и экономить на многих важнейших условиях хранения продуктов в связи с ростом цен. В таких условиях число отравлений россиян после заказа готовой еды увеличилось в 2 раза. Предпринимателей в этой области предложили проверить на соблюдение требований СанПин.

Напомним, что число отравившихся готовой едой производства "Грин Бокс" петербуржцев превысило 270 человек, среди них – трое детей. У 56 человек обнаружена сальмонелла. В городских стационарах остаются 137 пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что в больницах Петербурга остается 31 ребенок после отравления в школе №608.

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