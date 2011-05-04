Пострадавших от продукции "Грин Бокса" петербуржцев становится все больше

Материалы в отношении компании направлены в Приморский районный суд.

8 сентября стало известно о заражении острой кишечной инфекцией 34 петербуржцев после употребления продукции "Грин Бокса", заказанной через сервис доставки "Самокат". Четыре дня количество отравившихся продолжает расти. На 12 сентября зарегистрировано уже 274 случая. Среди пострадавших – трое детей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, у 56 человек обнаружена сальмонелла. В стационарах города остаются 137 жителей Северной столицы.

Материалы в отношении АО "Грин Бокс" направлены в Приморский районный суд. Рассмотрение дела назначено на 14 сентября.

Ранее на Piter.TV: в больницах Петербурга остается 31 ребенок после отравления в школе №608.

Фото: Piter.TV