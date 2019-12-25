В больницах Петербурга остается 31 ребенок после отравления в школе №608

Четверо детей, находившихся в тяжелом состоянии, переведены из реанимаций в обычные отделения.

После отравления в школе №608 Кировского района в петербургских городских больницах остаётся 31 ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В больницах находится 31 ребенок с диагнозом "острый гастроэнтерит". Четверо детей, находившихся в тяжелом состоянии, переведены из реанимаций в обычные отделения и на сегодняшний день находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также ранее число пострадавших от продукции "Грин Бокса" возросло до 248 в Петербурге.

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Фото: Piter.tv