Роспотребнадзор: у 13 заболевших детей из школы №608 была обнаружена сальмонелла

Роспотребнадзор продолжает разбираться со случаями отравления в школе №608 Кировского района. Ведомство выявило различные нарушения, у 13 заболевших обнаружена сальмонелла.

В Петербурге продолжают разбираться с массовым отравлением детей и взрослых в школе №608 Кировского района. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Роспотребнадзора.

Все зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции в данной школе среду учителей, учащихся и сотрудников школы. Также было выявлено, что в учреждении отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены, не проводится текущая уборка и дезинсекция, а также замечены тараканы. На пищеблоке школы такая же плачевная ситуация и несоблюдение норм.

Кроме всего, согласно проведенным тестам у 13 заболевших была обнаружена сальмонелла.

Также Роспотребнадзор проверил и комбинат "Кировский", откуда в школу привозили еду. Там было выявлено, что допущенные сотрудники работают без анализов и осмотров.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в школе №608.

Фото: Piter.TV