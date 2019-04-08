Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в школе №608

Случаи заболевания ОКИ были зафиксированы как среди сотрудников образовательного учреждения, так и среди учащихся. Сотрудники следственного отдела по Кировскому району провели предварительное расследование этого инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238.
На месте происшествия в школе работали следователи и сотрудники Роспотребнадзора. Ведется расследование всех обстоятельств и причин массового отравления детей. Део поставлено на контроль у председателя СК РФ Бастрыкина.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и прокуратура Петербурга устанавливают причины отравления в школе №608.
Видео: прокуратура Петербурга
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