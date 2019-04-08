Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в школе №608

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту госпитализации детей после отравления в школе в Кировском районе.

Случаи заболевания ОКИ были зафиксированы как среди сотрудников образовательного учреждения, так и среди учащихся. Сотрудники следственного отдела по Кировскому району провели предварительное расследование этого инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238.

На месте происшествия в школе работали следователи и сотрудники Роспотребнадзора. Ведется расследование всех обстоятельств и причин массового отравления детей. Део поставлено на контроль у председателя СК РФ Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и прокуратура Петербурга устанавливают причины отравления в школе №608.

Видео: прокуратура Петербурга