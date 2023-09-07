Роспотребнадзор и прокуратура Петербурга устанавливают причины отравления в школе №608

Роспотребнадзор устанавливает причины массового отравления в школе № 608 Кировского района Петербурга, где зафиксированы случаи острой кишечной инфекции среди сотрудников и школьников.

В четверг, 7 сентября, стало известно о том, что 13 учеников школы №608 оказались и четверо взрослых оказались в больнице. Трое человек сейчас находятся в реанимации. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Роспотребнадзор проводит проверку по факту случившегося. У всех пациентом диагностировала острая кишечная инфекция.

На данный момент устанавливается причина очага инфекции. Питаем школу обеспечивает комбинат "Кировский".

Школьников перевели на дистанционное обучение, а все контактирующие с заболевшими сдают анализы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после отравления три ученика школы №608 находятся в реанимации.

Видео: прокуратура Петербурга