В Петербурге после отравления три ученика школы №608 находятся в реанимации

Остальные пострадавшие – в отделениях в состоянии средней тяжести.

Стало известно о состоянии детей, которые отравились обедом в школе №608 Кировского района. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

В четыре инфекционных стационара госпитализировано 17 детей, получавших питание в школе №608 Кировского района, из них 13 – с симптомами гастроэнтерита и 4 – с симптомами ОРВИ.

Три ребенка находятся в реанимации, остальные – в отделениях в состоянии средней тяжести. У всех детей состояние стабильное, динамика положительная. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уже начало санитарно-эпидемиологическое расследование в образовательном учреждении.

Фото: Piter.tv