Число пострадавших петербуржцев от продукции "Грин Бокса" возросло до 248

У 28 заболевших обнаружили сальмонеллез.

На 11 сентября отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" среди употреблявших продукцию "Грин Бокса" зарегистрировано 248 случаев ОКИ. В числе пострадавших – два ребенка, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

У 28 заболевших обнаружили сальмонеллез. В стационарах города остаются 129 человек.

Напомним, что об отравлении жителей Северной столицы стало известно 8 сентября. Тогда Роспотребнадзор провел проверку, в ходе которой было установлено, что "Грин Боксом" не соблюдены сроки годности блюд, условия хранения и реализации продукции. Кроме того, часть персонала не прошла медицинский осмотр. Деятельность организации приостановлена.

Ранее в Петербурге после заказа еды из "Самоката" отравился 171 человек.

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