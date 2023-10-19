В Петербурге врач рассказал, кому стоит отказаться от соков

Часто возникает вопрос о том, какой сок купить – пакетированный или свежевыжатый.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-гастроэнтеролог Александр Бесов объяснил, в каких случаях потребление соков может навредить здоровью.

Часто возникает вопрос о том, какой сок купить – пакетированный или свежевыжатый. И хоть часть витаминов в первом сохраняется, специалисты советуют использовать соковыжималку.

Сравнивать между собой их можно в плане витаминов. Пакетированные соки подвергаются обработке термической, поэтому, как правило, витамина C и витаминов группы В в них меньше будет. И в отношении сахаров, пакетированные соки ввиду добавок, различных сиропов, простых углеводов, будут содержать большое количество сахара. Александр Бесов, врач-гастроэнтеролог

Соки лучше не пить на голодный желудок: в таком случае сахар быстро впитывается в кровь и активизирует выработку инсулина. Для того, чтобы не вгонять организм в стресс, фруктовые напитки стоит употреблять через час после приема пищи.

Например, пациентам, страдающим от ожирения, сахарного диабета, инсулиновой резистентности, соки с высоким гликемическим индексом, они тоже противопоказаны. Он может являться высокоаллергенным для определенных лиц. Плюс ко всему, если это красящие соки, они могут негативно на зубную эмаль воздействовать. Особенно если их пить натощак. Александр Бесов, врач-гастроэнтеролог

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