Врач перечислил жителям Петербурга полезные свойства граната

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-диетолог Андрей Бобровский перечислил горожанам полезные свойства граната.
В состав этого плода входят углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. Отмечается важность косточек, в которых содержится клетчатка, необходимая для нормального пищеварения.
Профилактика старения является еще одной заслугой граната. Гранат благотворно влияет не только на молодость кожи, но и на костную ткань, на работу пищеварительной системы.
Андрей Бобровский, врач-диетолог
Гранат можно потреблять и в виде сока. Такой напиток полезен в период сезонных заболеваний. При этом ягода противопоказана людям с повышенной кислотностью желудочного тракта.
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