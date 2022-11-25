Врач перечислил жителям Петербурга полезные свойства граната

В состав этого плода входят углеводы, витамины, макро- и микроэлементы.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-диетолог Андрей Бобровский перечислил горожанам полезные свойства граната.

В состав этого плода входят углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. Отмечается важность косточек, в которых содержится клетчатка, необходимая для нормального пищеварения.

Профилактика старения является еще одной заслугой граната. Гранат благотворно влияет не только на молодость кожи, но и на костную ткань, на работу пищеварительной системы. Андрей Бобровский, врач-диетолог

Гранат можно потреблять и в виде сока. Такой напиток полезен в период сезонных заболеваний. При этом ягода противопоказана людям с повышенной кислотностью желудочного тракта.

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