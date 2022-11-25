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Врач перечислил жителям Петербурга полезные свойства граната
Сегодня, 16:45
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Врач перечислил жителям Петербурга полезные свойства граната

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В состав этого плода входят углеводы, витамины, макро- и микроэлементы.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-диетолог Андрей Бобровский перечислил горожанам полезные свойства граната. 

В состав этого плода входят углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. Отмечается важность косточек, в которых содержится клетчатка, необходимая для нормального пищеварения. 

Профилактика старения является еще одной заслугой граната. Гранат благотворно влияет не только на молодость кожи, но и на костную ткань, на работу пищеварительной системы.

Андрей Бобровский, врач-диетолог

Гранат можно потреблять и в виде сока. Такой напиток полезен в период сезонных заболеваний. При этом ягода противопоказана людям с повышенной кислотностью желудочного тракта.

Ранее мы рассказывали о том, что врач-терапевт дала петербуржцам советы по поддержке иммунитета осенью. 

Фото: pxhere 

Теги: гранат, плод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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