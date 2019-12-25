Петербуржцам перечислили полезные свойства граната

Плоды помогут укрепить иммунитет, однако есть гранат регулярно можно не всем.

В петербургском Роспотребнадзоре поделились знаниями о полезных свойствах граната. В плодах содержится множество витаминов и минералов, которые оказывают благотворное воздействие на сосуды и иммунитет.

Судя по проведённым исследованиям, сам гранат и продукты его обработки имеют противовоспалительные, противоопухолевые и гипотензивные свойства. Плоды насыщены витаминами С, Р, В6 и В12 и биологически активными веществами. Также петербуржцам указали на пользу гранатового сока, с помощью которого можно увеличить количество гемоглобина, бороться с малокровием и услужить процесс пищеварения.

Однако, как указали специалисты, укреплять иммунитет с помощью граната можно не всем: например, он противопоказан при гастрите и язвенной болезни желудка.

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