Петербуржцам рассказали, как выбрать орехи

Орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе омега-3.

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу рассказало местным жителям, в чём польза орехов, и как их правильно выбрать.

Чем полезны орехи

Несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, они обладают высокой пищевой ценностью за счет высокого содержания жирового компонента (45–60%) и являются высококалорийными продуктами (550–650 ккал в 100 г).

Орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе омега-3.

Как выбрать орехи

– Старайтесь покупать орехи только в местах санкционированной торговли; безопасность товара.

– Обращайте внимание на сроки годности орехов – обычно он не превышает полгода;

– Лучше брать орехи в промышленной упаковке, так как, покупая на развес, часто можно приобрести некачественный продукт;

– Орехи не должны иметь прогорклый запах или вкус, следы плесени или порчи как в самих ядрах, так и на скорлупе;

– Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, издающие хруст ядра.

Дома необходимо хранить орехи в герметичной таре в сухом месте.

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