Врач-терапевт дала петербуржцам советы по поддержке иммунитета осенью

Повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в межсезонье связано с несколькими причинами.

В холодное время года многие задумываются о том, как поддержать иммунитет. Одни начинают есть чеснок и лук, другие налегают на цитрусовые, а третьи ищут чудодейственные рецепты в интернете. Однако большинство людей не знает, что продукты питания сами по себе не могут радикально изменить качество иммунитета. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ Ирина Сухомлинова рассказала "Петербургскому дневнику", почему осенью увеличивается уровень стресса и снижается иммунный ответ к сезонным заболеваниям, а также как подготовить организм к холодам.

Повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в межсезонье связано с несколькими причинами. Во-первых, вирусы лучше выживают при низких температурах и влажности. Во-вторых, люди больше времени проводят в закрытых помещениях, что облегчает распространение инфекций. Еще одной причиной увеличения заболеваемости является чрезмерная социальная ответственность. Люди ходят на работу с симптомами ОРВИ, предпочитая не брать больничный и продолжать работать. Это не только увеличивает риск осложнений для самих больных, но и делает их источником инфекции для окружающих.

Ирина Сухомлинова предлагает проверенные способы укрепления иммунитета в осенний период. Важно соблюдать режим сна и бодрствования, регулярно гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Это помогает активизировать кровообращение и стимулировать защитные свойства иммунной системы. Терапевт также подчеркнула значение психологического состояния. Нестабильность, стресс, тревога и напряжение негативно влияют на здоровье. Любимые занятия, хобби, медитация и время с близкими помогают справиться с этими проблемами.

Сухомлинова напомнила о важности соблюдения гигиенических мер в сезон гриппа и простуд: часто мыть руки, избегать прикосновений к глазам, носу и рту, использовать средства индивидуальной защиты и своевременно обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")