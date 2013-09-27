Врач-кардиолог рассказал о том, как самостоятельно выявить проблемы с сердцем

В Петербурге чаще всего встречается ишемическая болезнь сердца, а самым серьезным осложнением является инфаркт миокарда.

С 23 по 29 сентября в России проходит Неделя ответственности за здоровье сердца, приуроченная ко Всемирному дню сердца, который празднуется в воскресенье. Эта проблема привлекает внимание по всему миру. Согласно статистике, заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции по числу летальных исходов.

В интервью "Петербургскому дневнику" кардиолог-аритмолог Юрий Егай, кандидат медицинских наук и заведующий отделением Госпиталя для ветеранов, рассказал о том, в каком возрасте люди чаще сталкиваются с сердечными заболеваниями и почему молодые люди все чаще приходят к врачу.

По словам Юрия Владимировича, в Петербурге чаще всего встречается ишемическая болезнь сердца, а самым серьезным осложнением является инфаркт миокарда. Признаки проблем с сердцем включают внезапную одышку и дискомфорт в груди при физической нагрузке. Риски возрастает с 40-50 лет, но многие 60-80-летние люди не жалуются на здоровье, так как уделяют время заботе о себе. Вредные привычки, такие как курение и малоподвижный образ жизни, а также нездоровое питание увеличивают вероятность заболеваний. Изменение образа жизни и рациона — важные шаги в профилактике заболеваний сердца.

Ранее врач-инфекционист рассказал о новом штамме COVID-19.

Фото: Pxhere