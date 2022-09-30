Врач-инфекционист рассказал о новом штамме COVID-19

По его словам, новый вариант вируса не должен сильно отличаться по своим свойствам от штамма омикрон.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал о новом штамме COVID-19 под названием XEC. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам врача, новый вариант коронавируса не должен сильно отличаться по своим свойствам от штамма омикрон. Он подчеркнул, что каждая новая вариация вируса получает возможность пробивать иммунную защиту. Также Вознесенский заявил, что не стоит ожидать сильного подъема эпидемиологических значений.

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Фото: Piter.tv