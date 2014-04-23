Жителям Петербурга назвали полезные свойства гранатового сока

Гранат обладает противовоспалительным действием.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 16 июня горожанам перечислили полезные свойства граната и его сока.

Отмечается, что гранат обладает противовоспалительным действием. Кроме того, ягода содержит вещества для выделения окиси азота, способствующие расширению сосудов и снижению артериального давления. Также в гранате много полифенолов, которые обладают мощным антиоксидантным действием, снижают риск развития рака предстательной железы.

В соке из граната много калия, магния и меди, содержатся природные антиоксиданты – флавоноиды. В одном стакане – 10% от суточной дозы таких веществ. Благодаря своему общеукрепляющему эффекту сок особенно полезен пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезни или операции.

Однако в этом вопросе не нужно увлекаться – сок лучше пить не слишком концентрированный, разбавлять его водой. Продукт противопоказан людям с болезнями кишечника. Кроме того, советуем обязательно полоскать рот после сока – это поможет сохранить зубную эмаль. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее на Piter.TV: петербуржцам перечислили полезные свойства спаржи.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)