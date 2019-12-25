Петербуржцам перечислили полезные свойства спаржи

Спаржа содержит кремний, необходимый для роста костей, и целый ряд витаминов.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу обратили внимание на полезные свойства спаржи. Этот продукт практически не содержит жиров, однако в нем много белка.

Кроме того, спаржа богата клетчаткой, которая важна для нормальной работы кишечника. Она также содержит большое количество микро- и макроэлементов, таких как цинк, калий, фосфор, кальций, йод, магний, железо. Эти элементы участвуют в формировании соединительной ткани, процессе кроветворения, работе сердца, почек и печени.

Спаржа также содержит кремний, необходимый для роста костей, и целый ряд витаминов: С, Е и А, а также почти все витамины группы В.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор назвал пригодные места для купания в Ленобласти.

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