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Роспотребнадзор назвал пригодные места для купания в Ленобласти
Сегодня, 11:19
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Роспотребнадзор назвал пригодные места для купания в Ленобласти

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Насладиться летним отдыхом на пляжах можно только возле 12 водоемов.

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области обновили список пригодных для купания водоемов. В него вошли пляжи, располагающиеся в восьми районах 47 региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным на 7 июня, в Бокситогорском районе требованиям гигиенических нормативов соответствуют озеро Павловское, а в Волосовском — река Луга.

Поплавать в регионе можно также в следующих реках и озерах:

Всеволожский район: озеро Курголовское (городской поселок Токсово), озеро Коркинское (поселок Воейково);
Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);
Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (город Луга);
Приозерский район: река Вуокса (город Приозерск), озеро Отрадное (поселок Плодовое);
Тихвинский район: река Тихвинка (город Тихвин), озеро Царицыно (поселок Царицыно);
Тосненский район: карьер (поселок Шапки)..

Отметим, что всего специалисты осуществляют мониторинг качества воды на 41 контрольной точке: это зоны рекреаций водных объектов (пляжей) и исторически сложившиеся места купания и массового отдыха.

Ранее Роспотребнадзор Санкт-Петербурга предупредил петербуржцев и гостей города о вреде купания в фонтанах.

Фото: Piter.TV

Теги: водоемы ленобласти, купание в ленобласти, роспотребнадзор ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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