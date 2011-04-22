Только шесть водоемов Ленобласти признаны безопасными для купания

Список безопасных мест для купания в 47 регионе продолжает сокращаться, в Петербурге их вообще нет.

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области еженедельно обновляют список пригодных для купания водоемов. На сегодняшний день в него входят пляжи, располагающиеся в шести районах 47 региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследовать качество воды специалисты начали с 31 мая и уже успели провести более 1,1 тысячи экспертиз. Всего под контролем ведомства 41 водоем.

По данным Роспотребнадзора Ленинградской области на 5 июля, поплавать в регионе можно в следующих реках и озерах:

Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);

Волосовский район: река луга (деревня Большой Сабск);

Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);

Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (город Луга);

Тихвинский район: река Тихвинка (город Тихвин);

Тосненский район: карьер и озеро Нестеровское (поселок Шапки).

Отметим, что в Санкт-Петербурге мониторинг показал, что качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах.

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Фото: Piter.TV