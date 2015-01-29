В Ленобласти выявили более 3,7 тысяч случаев укусов клещей

С начала сезона зафиксировано 11 случаев боррелиоза.

С апреля 2024 года — начала сезона клещей — в больницы Ленинградской области обратились уже 3774 человек, среди них — 731 ребенок. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

По данным на 28 июня, наиболее агрессивными клещи оказались в Тихвинском (607 человек), Гатчинском (573 человека), Тосненском (289 человек), Подпорожском (280 человек), Киришском (279 человек), Всеволожском (278 человек), Бокситогорском и Волховском (по 268 человек). При этом общая статистика говорит, что количество пострадавших от клещей ниже среднемноголетнего уровня на 6,3%.

С начала 2024 года в Ленобласти зарегистрировали пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также 11 случаев клещевого боррелиоза. Отметим, что на сегодняшний день в Ленинградской области от клещей привито более 45 тысяч человек.

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