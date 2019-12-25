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Более 1,1 тыс. детей покусали клещи с начала сезона в Ленобласти
Сегодня, 14:10
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Более 1,1 тыс. детей покусали клещи с начала сезона в Ленобласти

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Больше всего пострадавших от укусов клещей зарегистрировано на территории Гатчинского округа.

С апреля 2024 года в больницы Ленинградской области обратились уже 5661 человек, среди них — 1115 детей. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

По данным на 23 августа, наиболее агрессивными клещи оказались на территории Гатчинского округа (725 человек), Тихвинского (705 человек), Приозерского (662 человек), Выборгского (565 человек), Всеволожского (476 человек) и Тосненского (378 человек) районов. При этом общая статистика говорит, что количество пострадавших от клещей ниже среднемноголетнего уровня на 0,7%. 

За весенне-летний сезон зафиксировано 10 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также 27 случаев клещевого боррелиоза. Отметим, что на сегодняшний день в Ленинградской области от клещей привито более 62 тыс. человек.

Ранее Piter.TV сообщал, что клещей больше всего привлекают носители второй группы крови.

Фото: Pxhere

Теги: активность клещей в ленинградской области, клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, клещи в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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trista453
Сегодня 14:31

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