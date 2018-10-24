Клещей привлекают носители второй группы крови

Людей с другими группами крови опасные насекомые тоже кусают, но реже.

Лето – самое активное время для клещей. Чешские ученые выяснили, что этих насекомых больше всего привлекают носители второй группы крови. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Поэтому напоминаем о важности своевременной вакцинации, а также использовании специальных средств защиты. Но сейчас не об этом. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

В конце июня в Ленобласти выявили более 3,7 тысяч случаев укусов клещей. С начала сезона зафиксировано 11 случаев боррелиоза. о данным на 28 июня, наиболее агрессивными клещи оказались в Тихвинском (607 человек), Гатчинском (573 человека), Тосненском (289 человек), Подпорожском (280 человек), Киришском (279 человек), Всеволожском (278 человек), Бокситогорском и Волховском (по 268 человек).

Ранее петербуржцам и жителям Ленобласти рассказали, что делать при встрече с медведем.

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