  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Клещей привлекают носители второй группы крови
Сегодня, 12:32
130
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Клещей привлекают носители второй группы крови

0 0

Людей с другими группами крови опасные насекомые тоже кусают, но реже.

Лето – самое активное время для клещей. Чешские ученые выяснили, что этих насекомых больше всего привлекают носители второй группы крови. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу. 

Поэтому напоминаем о важности своевременной вакцинации, а также использовании специальных средств защиты. Но сейчас не об этом. 

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по  Санкт-Петербургу

В конце июня в Ленобласти выявили более 3,7 тысяч случаев укусов клещей. С начала сезона зафиксировано 11 случаев боррелиоза. о данным на 28 июня, наиболее агрессивными клещи оказались в Тихвинском (607 человек), Гатчинском (573 человека), Тосненском (289 человек), Подпорожском (280 человек), Киришском (279 человек), Всеволожском (278 человек), Бокситогорском и Волховском (по 268 человек). 

Ранее петербуржцам и жителям Ленобласти рассказали, что делать при встрече с медведем.

Фото: Pxhere

Теги: вакцинация, здоровье, клещи, насекомые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии