Клещи покусали более 5 тыс. человек в Ленобласти

С начала сезона зафиксировано 25 случаев боррелиоза и 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

С апреля 2024 года в больницы Ленинградской области обратились уже 5169 человек, среди них — 1008 детей. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

По данным на 9 августа, наиболее агрессивными клещи оказались в Тихвинском (700 человек), Гатчинском (699 человек), Приозерском (475 человек), Всеволожском (414 человек), Выборгском (413 человек), Тосненском (372 человека), Подпорожском (329 человек), Бокситогорском (322 человека), Волховском (316 человек) и Киришском (309 человек) районах. При этом общая статистика говорит, что количество пострадавших от клещей ниже среднемноголетнего уровня на 3,7%.

За весенне-летний сезон зафиксировано 10 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также 25 случаев клещевого боррелиоза. Отметим, что на сегодняшний день в Ленинградской области от клещей привито более 51 тысячи человек.

Ранее чешские ученые заявили, что этих клещей больше всего привлекают носители второй группы крови.

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