В Ленобласти выявили более 4,2 тысяч случаев укусов клещей

С начала сезона зафиксировано 11 случаев боррелиоза и 6 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

С апреля 2024 года в больницы Ленинградской области обратились уже 4260 человек, среди них — 811 ребенок. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

По данным на 12 июля, наиболее агрессивными клещи оказались в Тихвинском (656 человек), Гатчинском (636 человек), Всеволожском (326 человек), Тосненском (320 человек), Подпорожском (307 человек), Бокситогорском (300 человек), Киришском (289 человек), Волховском (286 человек). При этом общая статистика говорит, что количество пострадавших от клещей ниже среднемноголетнего уровня на 12%.

Кроме того, за весенне-летний сезон зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также 11 случаев клещевого боррелиоза. Отметим, что на сегодняшний день в Ленинградской области от клещей привито более 49 тысяч человек.

Ранее Piter.TV сообщал, что клещей чаще всего привлекают носители второй группы крови.

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