Мужчина сломал ногу после прыжка в воду на Кузьмоловском карьере

После неудачного заплыва его доставили в больницу.

На Кузьмоловском карьере во Всеволожском районе Ленинградской области произошел очередной несчастный случай. Мужчина прыгнул с высокого берега в воду, получив по итогу открытый перелом наружной лодыжки и пяточной кости.

Как сообщили в ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи", особой популярностью среди отдыхающих пользуется высокий берег карьера. Именно оттуда и нырнул пострадавший.

"Отсюда постоянно ныряют, но, к сожалению, не всегда допрыгивают до нужной глубины. И если в данном случае человек прыгал "столбиком", т.е. вниз ногами, и получил перелом ноги, то у тех, кто прыгает вниз головой, переломы бывают гораздо более серьёзными, а иногда и вовсе несовместимыми с жизнью" ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"

Пострадавшему мужчине сразу вызвали скорую помощь. Бригаде удалось подъехать к самому берегу, хотя дорога, ведущая к карьеру, перекрыта шлагбаумом. Его госпитализировали в Токсовскую больницу, где успешно прооперировали.

Ранее Piter.TV сообщал, что Роспотребнадзор обновил список мест, пригодных для купания в Ленинградской области.

Фото: ВКонтакте / ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"