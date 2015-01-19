В Роспотребнадзоре назвали водоемы Ленобласти, где еще можно купаться

В список безопасных мест для купания вошли озера Омчино и Толони в Луге, река Тихвинка в Тихвине, карьер и озеро Нестеровское в Шапках и еще несколько водных объектов.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проверило 41 водоем и определило места для безопасного купания. В июле жители Северной столицы и области смогут поплавать только в 8 водоемах, сообщает пресс-служба ведомства.

Качество воды проверяли на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. В список безопасных мест для купания вошли озера Омчино и Толони в Луге, река Тихвинка в Тихвине, карьер и озеро Нестеровское в Шапках, река Луга в деревне Большой Сабск, река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района, озеро Павловское в Бокситогорске.

В ведомстве уточнили, что купаться в реках Тосно и Вуокса, а также в Медном, Коркинском, Лемболовском и Колтушском озерах теперь нельзя. Отметим, что эти места пользуются популярностью у отдыхающих.

Жителей также предупреждают, что наличие на берегу знака "Купаться запрещено" означает, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и купаться в нем категорически запрещается.

Ранее мы писали, что в Вырице мужчина ушел купаться и не вернулся домой.

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