В Вырице мужчина ушел купаться и не вернулся домой

Инцидент произошел на реке Оредеж.

Сегодня, 12 июля, в реке Оредеж нашли бездыханного мужчину. Известно, что накануне вечером он ушел купаться и не вернулся домой. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Инцидент произошел в Вырице. Тело пенсионера нашли спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. Они передали погибшего родственникам.

Причина смерти пожилого дачника устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Петербурга в пруду утонул мужчина.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО