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В Вырице мужчина ушел купаться и не вернулся домой
Сегодня, 16:56
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В Вырице мужчина ушел купаться и не вернулся домой

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Инцидент произошел на реке Оредеж.

Сегодня, 12 июля, в реке Оредеж нашли бездыханного мужчину. Известно, что накануне вечером он ушел купаться и не вернулся домой. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

Инцидент произошел в Вырице. Тело пенсионера нашли спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. Они передали погибшего родственникам. 

Причина смерти пожилого дачника устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Петербурга в пруду утонул мужчина.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: вырица, оредеж, утонул мужчина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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