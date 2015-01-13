В Приморском районе Петербурга в пруду утонул мужчина

Утопленника доставили в больницу, но медики не смогли его спасти.

В Петербурге в одной из городских больниц скончался мужчина, которого вечером 7 июля вытащили из пруда. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

Накануне около семи часов вечера из пруда на 1-й Никитинской улице вытащили мужчину. У Никитинского моста ему оказали первую помощь и доставили в больницу.

Медикам не удалось спасти утопленника: поражение мозга оказалось слишком глубоким. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Ранее в реке Свирь утонул мужчина.

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