В Приморском районе Петербурга в пруду утонул мужчина

В Петербурге в одной из городских больниц скончался мужчина, которого вечером 7 июля вытащили из пруда. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.
Накануне около семи часов вечера из пруда на 1-й Никитинской улице вытащили мужчину. У Никитинского моста ему оказали первую помощь и доставили в больницу.
Медикам не удалось спасти утопленника: поражение мозга оказалось слишком глубоким. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.
Ранее в реке Свирь утонул мужчина.
Фото: pxhere
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