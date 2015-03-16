  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти сократился список пригодных для купания водоемов
Сегодня, 13:54
170
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти сократился список пригодных для купания водоемов

0 0

Жители и гости в жаркую погоду теперь могут отдохнуть только в семи местах.

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области обновили список пригодных для купания водоемов. Их количество заметно сократилось, уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным на 28 июня, поплавать в Ленинградской области можно в десяти водоемах:

Бокситогорский район: озеро Павловское;
Всеволожский район: озеро Коркинское (поселок Воейково);
Волосовский район: река Луга (деревня Большой Сабск);
Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);
Лужский район: озеро Омчино;
Тихвинский район: река Тихвинка (город Тихвин);
Тосненский район: карьер (поселок Шапки).

Отметим, что всего специалисты осуществляют мониторинг качества воды на 41 контрольной точке: это зоны рекреаций водных объектов (пляжей) и исторически сложившиеся места купания и массового отдыха.

Ранее Piter.TV сообщал, что в метро Петербурга из-за жары начали бесплатно раздавать воду.

Фото: Piter.TV

Теги: водоемы в ленобласти, купание в ленобласти, роспотребнадзор ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии