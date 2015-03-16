В Ленобласти сократился список пригодных для купания водоемов

Жители и гости в жаркую погоду теперь могут отдохнуть только в семи местах.

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области обновили список пригодных для купания водоемов. Их количество заметно сократилось, уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным на 28 июня, поплавать в Ленинградской области можно в десяти водоемах:

Бокситогорский район: озеро Павловское;

Всеволожский район: озеро Коркинское (поселок Воейково);

Волосовский район: река Луга (деревня Большой Сабск);

Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);

Лужский район: озеро Омчино;

Тихвинский район: река Тихвинка (город Тихвин);

Тосненский район: карьер (поселок Шапки).

Отметим, что всего специалисты осуществляют мониторинг качества воды на 41 контрольной точке: это зоны рекреаций водных объектов (пляжей) и исторически сложившиеся места купания и массового отдыха.

Ранее Piter.TV сообщал, что в метро Петербурга из-за жары начали бесплатно раздавать воду.

Фото: Piter.TV