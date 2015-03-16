В Ленобласти сократился список пригодных для купания водоемов

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области обновили список пригодных для купания водоемов. Их количество заметно сократилось, уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным на 28 июня, поплавать в Ленинградской области можно в десяти водоемах:
Бокситогорский район: озеро Павловское;
Всеволожский район: озеро Коркинское (поселок Воейково);
Волосовский район: река Луга (деревня Большой Сабск);
Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);
Лужский район: озеро Омчино;
Тихвинский район: река Тихвинка (город Тихвин);
Тосненский район: карьер (поселок Шапки).
Отметим, что всего специалисты осуществляют мониторинг качества воды на 41 контрольной точке: это зоны рекреаций водных объектов (пляжей) и исторически сложившиеся места купания и массового отдыха.
Ранее Piter.TV сообщал, что в метро Петербурга из-за жары начали бесплатно раздавать воду.
Фото: Piter.TV
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