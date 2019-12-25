В метро Петербурга из-за жары начали бесплатно раздавать воду

Получить бутылочку воды можно на десяти самых востребованных среди пассажиров станциях.

В Петербурге 28 июня наблюдается аномальная жара, которая превышает норму на семь-восемь градусов. В связи с этим, Петербургский метрополитен принял решение о бесплатной раздаче питьевой воды на десяти самых востребованных среди пассажиров станциях, пишет peterburg2 со ссылкой на пресс-службу подземки.

Получить бутылочку воды можно на станциях "Сенная площадь", "Адмиралтейская", "Петроградская", "Площадь Ленина" в вестибюле №1, "Озерки", "Комендантский проспект", "Ленинский проспект" в вестибюле №1, "Проспект Просвещения", "Горьковская" и "Проспект Ветеранов в вестибюле №2.

Специалисты метро продолжают контролировать температурные показатели и при необходимости могут скорректировать список станций. В пресс-службе также напомнили, что на стойках можно нажать тревожную кнопку, если кому-то в метро станет плохо.

Ранее мы сообщили о том, что на выходных в Петербурге ожидается контрастная погода.

Фото: пресс-служба Петербургского метрополитена