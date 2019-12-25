На выходных в Петербурге ожидается контрастная погода

В субботу возможны кратковременные дожди, грозы и ливни, которые снизят температуру. Но в воскресенье ожидается сухая погода.

Синоптики предсказывают хорошую погоду на праздник "Алые паруса" в Петербурге. Главный метеоролог города Александр Колесов сообщил, что в эти дни не предвидится осадков, а минимальная температура воздуха составит около +20…+22 градусов.

По его словам, в ближайшие выходные ожидается переменчивая погода. В субботу температура воздуха может подняться до +30 градусов, но к вечеру снизится до +23 градусов. Воскресенье будет более прохладным, с максимальной температурой +22…+24 градуса.

В субботу возможны кратковременные дожди, грозы и ливни, которые снизят температуру. Но в воскресенье ожидается сухая погода.В понедельник ожидается новый циклон, который принесет очередное повышение температуры до +30 градусов и выше. Вечером возможно прохождение холодного фронта.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерам и детям посоветовали не посещать оранжереи Ботанического сада в жару.

Фото: Piter.TV