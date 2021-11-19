Пенсионерам и детям посоветовали не посещать оранжереи Ботанического сада в жару

Экскурсии по оранжереям могут быть временно приостановлены.

Сегодня, 28 июня, в Петербурге ожидается жаркая и солнечная погода. В связи с этим, в некоторых оранжереях Ботанического сада Петра Великого температура может достигать +35 градусов и выше при высокой влажности.

Сотрудники Ботанического сада предупреждают посетителей о возможных трудностях при посещении экскурсий в такую погоду. Особенно это касается детей и пожилых людей, которым рекомендуется выбрать более прохладный день для посещения.

Кроме того, в Ботаническом саду подчеркнули, что в случае сильной жары экскурсии по оранжереям могут быть временно приостановлены.

Ранее мы сообщили о том, что в Ботаническом саду Петра Великого начала работать Водная оранжерея.

Видео: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург