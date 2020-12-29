За год в Петербург пытались провезти почти 18 тонн зараженных гранатов

В партиях обнаружили личинки вредителя.

С января 2020 года в Петербург пытались провезти 17,9 тонны зараженных гранатов. Они прибыли из Перу, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Всего за прошедший год фитосанитарный контроль прошли более 8,5 тыс. тонн гранатов. Чаще всего они приезжали из Перу, Египта, Израиля, Морокко, Индии, ЮАР и Чили. Личинки среднеземноморской плодовой мухи нашли в партиях из Перу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на столы петербуржцев едва не попали 493 тонны зараженных мандаринов.

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