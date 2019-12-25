На столы петербуржцев едва не попали 493 тонны зараженных мандаринов

Специалисты Россельхознадзора обработали фрукты методом фумигации.

Специалисты Россельхознадзора уберегли петербуржцев от покупки мандаринов, оказавшихся в 493-тонном грузе зараженных заграничных цитрусовых. Как рассказали в пресс-службе ведомства, всего с начала года в Петербург завезли свыше 132,5 тонн свежих мандаринов.

Цитрусовые приезжали в Северную столицу из Пакистана, Марокко, ЮАР, Перу, Аргентины – эти страны оказались самыми щедрыми поставщиками. В числе экспортеров значатся также Египет, Израиль, Уругвай, Чили, Бразилия, Эсватини и Турция.

Не все партии цитрусовых прошли карантинный фитосанитарный контроль успешно: упомянутые 493 тонны оказались заражены опасным вредителем плодов – личинками средиземноморской плодовой мухи. Этот паразит портит более 200 видов растений. Факт заражения партии мандаринов подтвердила экспертиза, новогодние фрукты обеззаразили методом фумигации.

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