Инфляция в ноябре 2020 года по отношению к декабрю 2019 составила 4,05%.

Стоимость салата "Оливье" в 2020 году выросла на 6,1%. По сравнению с 2019 годом сумма поднялась до 364,2 рублей за 2,3 килограмма. Об этом говорят опубликованные данные Росстата.

Цена селёдки под шубой увеличилась на 7,4% - до 169,2 рублей.

Это на 7,4% и 11,8% выше, чем средняя стоимость этих салатов в 2019 году. цитата из сообщения Росстата

Ведомство заявляет, что инфляция в ноябре 2020 года по отношению к декабрю 2019 составила 4,05%.

Ранее специалисты посчитали, во сколько петербуржцам обойдётся салат оливье.

Видео: YT / RTVI Новости