Специалисты посчитали, во сколько петербуржцам обойдётся салат оливье

Москвичам за 750 граммов салата придется заплатить на 1 рубль больше, чем петербуржцам.

Порция салата оливье для семьи из трёх человек (750 граммов) в среднем обойдётся петербуржцам в 193 рубля. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные исследования сервиса доставки "Самокат".

Москвичам за 750 граммов салата придется заплатить на 1 рубль больше, чем петербуржцам. Дешевле всего салат обойдется жителям Нижнего Новгорода и Казани – 188 и 189 рублей.

Вегетарианское оливье при этом будет на 40% дороже. В таком салате вместо майонеза используют постный соус, вместо колбасы – растительное мясо. В Петербурге за такое оливье придется заплатить 325 рублей, в Москве – 326 рублей.

В Петербурге 90% салатов "Сельдь под шубой" не прошли проверку Росстандарта.

Фото: Википедия / VladiMens