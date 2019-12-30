В Петербурге 90% салатов "Сельдь под шубой" не прошли проверку Росстандарта

Петербуржцам советовали не покупать салаты в магазинах, а делать их самостоятельно.

Председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневский рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", почему не стоит покупать в магазинах готовые салаты.

Во время последней проверки эксперты анализировали салат "Сельдь под шубой". Из 10 салатов, проверенных в лаборатории Росстандарта, только один соответствовал требованиям микробиологии.

Петербуржцам советовали не покупать салаты в магазинах, а делать их самостоятельно. Специалисты при этом напоминают, что "Оливье" может храниться максимум 12 часов, "Сельдь под шубой" в два раза меньше.

Ранее аналитики сообщили о росте стоимости ингредиентов оливье и селедки под шубой.

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