В Петербурге 90% салатов "Сельдь под шубой" не прошли проверку Росстандарта

Председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневский рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", почему не стоит покупать в магазинах готовые салаты.
Во время последней проверки эксперты анализировали салат "Сельдь под шубой". Из 10 салатов, проверенных в лаборатории Росстандарта, только один соответствовал требованиям микробиологии.
Петербуржцам советовали не покупать салаты в магазинах, а делать их самостоятельно. Специалисты при этом напоминают, что "Оливье" может храниться максимум 12 часов, "Сельдь под шубой" в два раза меньше.
Ранее аналитики сообщили о росте стоимости ингредиентов оливье и селедки под шубой.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все