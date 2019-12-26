Аналитики сообщили о росте стоимости ингредиентов оливье и селедки под шубой

Цены на салат выросли на 7-8%.

Стоимость российских новогодних салатов – селедка под шубой и оливье – взлетела за текущий год. Цена первого салата поднялась на 8%, второго – на 7%. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Картофель и морковь, которые есть в обоих салатах, подорожали на 29% и 24% соответственно. На 13% подорожала свёкла, на 9% подорожали майонез и яйца, на 5% – лук, на 2% – селедка. Зеленый горошек и огурцы для оливье выросли в цене на 8%, вареная колбаса – на 2%.

Как считает глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий, стоимость овощей и фруктов выросла из-за падения курса рубля, неблагоприятных погодных условий и сложностей с рабочей силой.

В Петербурге перед Новым годом в два раза подорожает салат "Оливье".

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