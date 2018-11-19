Стало известно, как петербуржцы встретят Новый год

Всего 2 процента жителей Новый год встретит на работе.

Петербуржцы рассказали, как встретят Новый год. Аналитики "Авито" выяснили, что большинство горожан планирует отмечать праздник дома в семейном кругу. Жители Северной столицы будут есть оливье, дарить подарки, смотреть новогодние фильмы и передачи.

Более 80 процентов жителей города отмечают Новый год. Отказались от празднования около 4 процентов горожан — в этой категории преобладает аудитория старше 65 лет.

Веселиться с друзьями планирует более 7 процентов респондентов. Речь идет о молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Всего 7 процентов пар планируют отмечать праздник вдвоем. Более семи процентов опрошенных хотят праздновать в большой компании родственников. И 6 процентов жителей Петербурга в этом году будут отмечать этот праздник в одиночестве. Еще 2 процента опрошенных в Новый год будут работать.

Ранее на Piter.tv: новогоднее настроение есть у каждого третьего петербуржца.

Фото: Pxhere