Новогоднее настроение есть у каждого третьего петербуржца

Женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин.

За неделю до Нового года у каждого третьего петербуржца уже появилось новогоднее настроение. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Петербурга.

Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 34% петербуржцев. Ещё 12% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. Не скрывают отсутствия новогоднего настроения 44% опрошенных.

Женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин (36 и 32% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц рады чаще тех, кто зарабатывает меньше (38%).

Ранее на Piter.tv: "Водоканал" призывает петербуржцев "не быть чушпанами" в Новый год.

Фото: Piter.tv