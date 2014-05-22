"Водоканал" призывает петербуржцев "не быть чушпанами" в Новый год

Горожан просят не смывать остатки салатов и другой праздничной еды в канализацию.

В преддверии новогодних торжеств пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" решила напомнить жителям и гостям города о том, что остатки оливье и прочих праздничных блюд не следует смывать в канализацию. Организация сделала это необычным и юмористическим способом. В соцсетях "Водоканал" появился сорокасекундный ролик, созданный по мотивам популярного сериала, на который обратило внимание издание Spb.aif.ru



"Есть закон выше, чем пацанский", – написали администраторы водоканала и добавили слоган: "Не выбрасывай новогодние салаты в унитаз, не будь чушпаном".

Напомним, что сотрудники водоканала регулярно обнаруживают самые неожиданные предметы в канализации: в феврале уходящего года там нашли даже Чебурашку. Выброшенная кем-то в унитаз игрушка станет экспонатом музея канализационных находок.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году "Водоканал" реконструирует тоннельный коллектор к острову Белый.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"