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В 2024 году «Водоканал» реконструирует тоннельный коллектор к острову Белый
Сегодня, 21:58
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В 2024 году «Водоканал» реконструирует тоннельный коллектор к острову Белый

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Реконструкция коллектора протяжённостью 2,3 км необходима для транспортировки сточных вод на Центральную станцию аэрации

Власти Петербурга на рабочем совещании во вторник, 19 декабря, одобрили проект строительства тоннельного канализационного коллектора к острову Белый в Кировском районе. Речь идёт о реконструкции коллектора от шахты на Гапсальской улице до Главной насосной станции Центральной станции аэрации. 

Этот коллектор был построен в начале 2000-х годов как дублёр системы очистных сооружений, существовавшей с 70-х годов. Как сообщает пресс-служба Смольного, документация по планировке территории подготовлена по заказу ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга". Планируется, что все работы будут завершены в 2024 году.

Сейчас в городе очищается 99,7% сточных вод. Строится коллектор на Петровском острове, а также вторая нитка Главного канализационного коллектора. Но мы должны поддерживать в надлежащем состоянии и давно работающие объекты. Очистные сооружения Центральной станции аэрации на искусственно намытом острове Белый – старейшая система, которая принимает бытовые, промышленные и поверхностные сточные воды. Она очень важна для экологии города

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Реконструкция коллектора протяжённостью 2,3 км нужна для транспортировки сточных вод на Центральную станцию аэрации. Работы будут выполнены без изменения его местоположения. 

Ранее сообщалось, что в следующем году в Петербурге начнётся реконструкция Цимбалинского путепровода в створе улиц Белы Куна и Цимбалина.

Фото: Piter.tv

Теги: канализационные очистные сооружения, реконструкция остров белый
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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