В 2024 году «Водоканал» реконструирует тоннельный коллектор к острову Белый

Реконструкция коллектора протяжённостью 2,3 км необходима для транспортировки сточных вод на Центральную станцию аэрации

Власти Петербурга на рабочем совещании во вторник, 19 декабря, одобрили проект строительства тоннельного канализационного коллектора к острову Белый в Кировском районе. Речь идёт о реконструкции коллектора от шахты на Гапсальской улице до Главной насосной станции Центральной станции аэрации.

Этот коллектор был построен в начале 2000-х годов как дублёр системы очистных сооружений, существовавшей с 70-х годов. Как сообщает пресс-служба Смольного, документация по планировке территории подготовлена по заказу ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга". Планируется, что все работы будут завершены в 2024 году.

Сейчас в городе очищается 99,7% сточных вод. Строится коллектор на Петровском острове, а также вторая нитка Главного канализационного коллектора. Но мы должны поддерживать в надлежащем состоянии и давно работающие объекты. Очистные сооружения Центральной станции аэрации на искусственно намытом острове Белый – старейшая система, которая принимает бытовые, промышленные и поверхностные сточные воды. Она очень важна для экологии города Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Реконструкция коллектора протяжённостью 2,3 км нужна для транспортировки сточных вод на Центральную станцию аэрации. Работы будут выполнены без изменения его местоположения.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Петербурге начнётся реконструкция Цимбалинского путепровода в створе улиц Белы Куна и Цимбалина.

Фото: Piter.tv