В Пушкине до 2032 года проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений

За 10 лет население Пушкинского района возросло почти в два раза.

До 2032 года специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений Пушкина. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе организации.

Отмечается, что за 10 лет население Пушкинского района возросло почти в два раза. Это увеличило нагрузку на сооружения "Водоканала" по различным показателям.

Символ начала обновления очистных сооружений – каштановая аллея на их территории, которую в ходе субботника, прошедшего на прошлой неделе, заложил генеральный директор предприятия Сергей Волков.

Ранее мы рассказывали о том, что в Зеленогорске стартовала модернизация ливневой канализации на проспекте Ленина.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"