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В Пушкине до 2032 года проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений
Сегодня, 15:19
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В Пушкине до 2032 года проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений

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За 10 лет население Пушкинского района возросло почти в два раза.

До 2032 года специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений Пушкина. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе организации. 

Отмечается, что за 10 лет население Пушкинского района возросло почти в два раза. Это увеличило нагрузку на сооружения "Водоканала" по различным показателям.

Символ начала обновления очистных сооружений – каштановая аллея на их территории, которую в ходе субботника, прошедшего на прошлой неделе, заложил генеральный директор предприятия Сергей Волков. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Зеленогорске стартовала модернизация ливневой канализации на проспекте Ленина. 

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, канализационные очистные сооружения, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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