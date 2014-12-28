В Зеленогорске стартовала модернизация ливневой канализации на проспекте Ленина

Строительство завершат до конца 2025 года.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начали работы по модернизации ливневой канализации на проспекте Ленина в Зеленогорске. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Отмечается, что участок входит в список 17 "уязвимых" к скоплениям воды адресов, выявленных в 2019 году. Сотрудники предприятия реконструируют более 100 метров сетей водоотведения диаметром свыше 300 миллиметров, построят очистные сооружения поверхностного стока и канализационную насосную подземную станцию.

Выполнение работ поможет решить проблему возникновения скоплений воды под железнодорожным мостом на углу Вокзальной ул. в период выпадения сверхрасчетных дождей, а также во время паводков и обильного снеготаяния. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Рабочие уже приступили к откопке котлованов и демонтажу существующих очистных сооружений. Строительство завершат до конца 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что модернизация котельной на Зубковской улице завершена.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга