Модернизация котельной на Зубковской улице завершена

В настоящее время котельная запущена в режиме пусконаладочных работ.

Еще один обновленный источник согреет 9 тыс. жителей Невского района: специалисты ГУП "ТЭК СПб" завершили работы по техническому перевооружению котельной на Зубковской улице. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 17 октября.

В ходе модернизации установлены два котлоагрегата отечественного производства, новые теплообменники, расширительные баки, бак запаса воды. Котельная также оборудована системой автоматического погодозависимого регулирования. Кроме того, источник работает без постоянного присутствия персонала, в автоматическом режиме.

В настоящее время котельная запущена в режиме пусконаладочных работ. С началом отопительного сезона тепло от нее поступает в 21 здание, среди которых – жилые дома, отделение полиции, пожарная часть, бизнес-центр. Благоустройство территории завершат в агротехнический период 2025 года.

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Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"