В Петербурге продолжается модернизация системы теплоснабжения

Известно, что за год модернизировано 18 систем автоматизации.

Губернатор Петербурга заявил, что в городе продолжается реализация проекта по переводу котлоагрегатов на отечественные программно-технические комплексы. Работы проводит ГУП "ТЭК СПб", рассказали в пресс-службе Смольного 13 сентября.

Известно, что за год модернизировано 18 систем автоматизации. Среди крупных источников, получивших новые ПТК, – Приморская котельная, которая обеспечивает теплоснабжение более 283 тыс. потребителей, 2-я Правобережная, Северомуринская.

В энергетике реализуется масштабный проект по переводу котлоагрегатов на отечественные программно-технические комплексы. Это часть большой работы по комплексной модернизации систем теплоснабжения, внедрению энергоэффективных технологий и поддержке производителей оборудования. Губернатор Петербурга

Новые программно-технические комплексы являются российской разработкой, созданной для управления водогрейными и паровыми котлами. До 2025 года планируется перевести на них 38 котлоагрегатов.

Ранее на Piter.TV: во Фрунзенском районе Петербурга заменят более 28 километров теплосетей.

Фото: пресс-служба Смольного